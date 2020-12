La princesse Charlene s'est rasé la tête

Un vent punk glam souffle sur la principauté de Monaco: à l'occasion des réjouissances de Noël, la princesse Charlene a décidé de changer de tête, comme pour oublier cette année 2020 plutôt morose.

Elle a souvent coupé ses cheveux (voir diaporama ci-dessus) mais cette fois-ci, elle a été encore plus loin puisqu'elle s'est rasé tout le côté gauche! Une coiffure qui n'est pas sans rappeler celle de Rihanna, il y a quelques années.

La princesse avait d'ailleurs accordé cette nouveauté capillaire avec une tenue hyper branchée: masque à sequins dorés et veste assortie pour un look plutôt inédit sur le Rocher. Le prince Albert, plutôt sobre d'habitude, s'est laissé aller à une petite extravagance et a osé la cravate de Noël chamarrée. À l'inverse, leurs enfants, Gabriella et Jean, étaient habillés comme des petits enfants sages.

(mc/L'essentiel)