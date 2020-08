Seal refuse que ses enfants aillent en Allemagne

Seal est persuadé que son ancienne épouse et mère de leurs quatre enfants veut s’installer pour de bon en Allemagne, pays dont elle est originaire, et il craint de ne plus pouvoir voir sa progéniture en raison des restrictions de voyage liée au Covid-19. Le chanteur, qui vit à Los Angeles, a donc demandé à un juge de refuser la demande du top de prendre ses deux filles et ses deux fils avec elle pour le tournage de «Germany’s next Topmodel» durant l’automne 2020.

Dans les documents qu’il a déposés devant la cour et qu’a obtenus The Blast, l’artiste britannique de 57 ans indique qu’il pense que son ex a un plan caché et veut que ses enfants s’installent définitivement en Allemagne. «La demande d’Heidi, si elle est acceptée, pourrait avoir pour effet d’éloigner les enfants de moi et de leur maison ici, à Los Angeles, pour un temps indéfini. L’impact incertain du Covid-19 sur ce pays et les restrictions de voyage émises par l’Allemagne pourraient empêcher les enfants de quitter l’Allemagne ou d’entrer aux États-Unis», écrit Seal.

Heidi Klum, aujourd’hui mariée au musicien allemand Tom Kaulitz, a demandé une audience en urgence le 20 août 2020 pour pouvoir prendre Leni, Henry, Johan et Lou avec elle dans on pays d’origine, contre l’avis de leur papa. Le mannequin assure que malgré la garde partagée mise en place après le divorce, Seal passe très peu de temps avec ses enfants. L’artiste nie et affirme que c’est son ex qui l’empêche de voir sa progéniture.

(L'essentiel/jfa)