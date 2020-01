Harry et Meghan s'éloignent de la famille royale

Le prince Harry et son épouse Meghan ont décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Ils vont s'installer une partie de l'année en Amérique du Norquittd. «Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres "senior" de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine», ont annoncé le petit-fils d'Elizabeth II et son épouse américaine.

«Nous prévoyons désormais de partager notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, en continuant à honorer notre devoir auprès de la reine, le Commonwealth, et nos patronages», ont-ils ajouté, assurant avoir pris cette décision «après de nombreux mois de réflexion». Cette annonce intervient alors que le prince Harry et Meghan viennent de rentrer d'un séjour de plusieurs semaines au Canada, où ils ont fêté Noël, loin de la reine Elizabeth II, avec leur fils Archie, né le 6 mai 2019, un an après leur mariage. Leur absence sur les photos avec la reine pour les fêtes avait d'ailleurs été lue par les chroniqueurs royaux comme un signe du resserrement autour des descendants directs au trône, le prince Charles et son fils aîné William.

La famille royale «comprend»

Ancienne actrice, l'américaine de 38 ans a habité sept ans à Toronto, où elle participait au tournage de la série «Suits». C'est aussi dans cette ville que le couple s'était affiché pour la première fois en public en 2017. Harry et Meghan avaient décidé de prendre des vacances après s'être ouverts dans un documentaire, en octobre, de leurs difficultés face à l'exposition médiatique. Dans un premier temps, les tabloïds avaient salué l'arrivée de l'ex-actrice comme un souffle d'air frais pour la famille royale. Ils n'avaient pas tardé à se retourner contre elle avec des articles au vitriol, critiquant son comportement, après une série de démissions au sein du personnel de la maison royale, et l'affublant du sobriquet de «duchesse capricieuse» (Duchess Difficult).

La famille royale a rapidement réagi. «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler», a-t-elle réagi dans un communiqué transmis par le palais de Buckingham.

(L'essentiel/afp)