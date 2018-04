Imaginez Kate Hudson en footballeuse pro!

Kate Hudson a fait une sacrée révélation. Dans une interview pour vogue.co.uk, l'actrice a révélé qu'elle avait d'abord envisagé une carrière dans le foot.

«Le football, pour moi, c'était du sérieux en grandissant. C'était en fait quelque chose que j'aurais pu poursuivre à l'université, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais tourner, chanter et danser. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai dansé pendant une grande partie de ma vie. Ensuite, le football est devenu très compétitif pour moi et donc il a pris le dessus et je n'ai plus beaucoup dansé. Mais ensuite je me suis rendu compte que je ne voulais pas poursuivre une carrière dans le football sérieusement, parce que vous arrivez à un point où vous devez vraiment vous engager si vous voulez aller plus loin. Ça a été une décision vraiment difficile pour moi parce que j'aime le sport de compétition. Ça me manque encore aujourd'hui», a-t-elle expliqué.

L'actrice de 38 ans est maintenant en mesure de partager son amour pour le sport avec ses enfants, Ryder, 14 ans, et Bingham, 6 ans. C'est avec humour qu'elle a raconté que son aîné n'arrive toujours pas à la battre sur le terrain: «Jouer avec mes enfants, c'est amusant, c'est la seule chose où je suis la meilleure! Mon fils Ryder progesse, mais il n'a pas encore atteint un niveau où il peut me battre.»

(L'essentiel/Cover Media)