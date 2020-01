«Ils ont appuyé sur le bouton nucléaire»

La presse britannique est dans tous ses états au lendemain de l'annonce fracassante de Harry et Meghan. Mercredi, le duc et la duchesse de Sussex ont en effet annoncé qu'ils prenaient leur distance avec la famille royale, qu'ils désiraient prendre leur indépendance financière et s'installer une partie de l'année au Canada. Bien que pressentie, cette décision a eu l'effet d'une bombe au Royaume-Uni, où les pro et anti-Meghan Markle se livrent une bataille féroce dans la presse et sur les réseaux sociaux.

#franceinfo#Harry et #Meghan. "Ils ne l'ont même pas dit à la reine", s'est offusqué le tabloïd Daily Mirror, y voyant une décision "égoïste" du prince Harry. Le Sun évoque, lui, un "Megxit", jeu de mot sur le Brexit, et le Times titre sur la "division" au sein de la famille pic.twitter.com/eetgDqhZ0g— Dominique De BEVEC (@de_Bevec) January 9, 2020

Jeudi matin, le couple était omniprésent sur les unes des médias britanniques, qui tartinent en long, en large et en travers sur ce scandale royal. Harry et Meghan «ont pressé le bouton nucléaire sur leur carrière royale», écrit notamment le Daily Mail, qui consacre sa une à la réaction furieuse d'Elizabeth II. Selon le tabloïd, les Sussex ont pris cette spectaculaire décision sans en parler au préalable à la reine, au prince Charles ou au prince William. Ces derniers auraient appris la nouvelle à la télévision.

«C'est une déclaration de guerre à la famille»

Selon une «source royale», la souveraine et sa famille sont «profondément déçus». Un autre informateur va plus loin, affirmant que la famille royale est «choquée, attristée et totalement furieuse contre le couple». Les futurs rois Charles et William seraient «incandescents de rage» et Elizabeth II «profondément bouleversée», écrit le Sun , qui cite lui aussi une source proche du palais. «Leur communiqué n'était clair pour personne. Il brise tout le protocole. C'est une déclaration de guerre à la famille», estime cette source.

Meghan et Harry auraient décidé de publier leur communiqué en catastrophe après la publication mercredi d'un article du Sun, qui avait vu juste concernant leur déménagement au Canada. «Les gens se sont pliés en quatre pour eux. On leur a donné le mariage qu'ils voulaient, la maison qu'ils voulaient, le bureau qu'ils voulaient, l'argent qu'ils voulaient, le personnel qu'ils voulaient, les visites qu'ils voulaient et ils avaient le soutien de leur famille. Que voulaient-ils de plus?», s'indigne une source du palais dans le Daily Mail.

Harry & Meghan released a statement that they were quitting as senior royals without telling the Queen, Charles or William. The Royal family's response was the second statement, issued two hours later. It makes it VERY clear nothing has been decided, regardless of what H&M want. pic.twitter.com/ymmIcKopgE— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) January 8, 2020

Sur Twitter, avec le hashtag #WallisSimpson, certains internautes ne manquent pas de relever certaines similitudes entre l'histoire du prince Harry et celle du roi Édouard VIII, frère de son arrière-grand-père George V. Quelques mois après le début de son règne en 1936, le souverain avait provoqué un scandale en demandant en mariage Wallis Simpson, une Américaine qui avait divorcé de son premier époux et qui était en instance de divorce d'avec le second. Devant l'opposition des autorités à cette union, Édouard VIII avait abdiqué et s'était exilé en France.

