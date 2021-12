Une princesse de Belgique danse sur du Rihanna

C'est sur une valse et sur les notes de «Love On The Brain» de Rihanna que la princesse Delphine de Saxe-Cobourg a fait sa première apparition, samedi, sur le parquet de la version flamande de «Danse avec les stars». Visiblement pas très à l'aise, mais très appliquée, la fille de l'ex-roi Albert II, vêtue d'une robe rose pailletée, a effectué une chorégraphie de près de deux minutes au bras du danseur professionnel Sander Bos.

Un titre pas choisi au hasard puisque «Love» est un peu la marque de fabrique de la plasticienne. Son logo a d'ailleurs été projeté sur le parquet de l'émission. Sa prestation a été la moins bien appréciée de la soirée. C'est la gymnaste Nina Derwael - championne olympique aux barres asymétriques à Tokyo - qui a décroché la meilleure note.

Mais l'essentiel était ailleurs... Delphine de Saxe-Cobourg a en effet surmonté plusieurs obstacles pour arriver jusqu'ici. Positive au Covid, elle a raté pas mal de répétitions et a dû apprendre à danser malgré sa dyslexie qui lui fait s'emmêler les pinceaux entre sa droite et sa gauche. Son partenaire a d'ailleurs porté des chaussettes de couleur différente à chaque pied pour l'aider à mémoriser les mouvements, rapporte la presse belge.

«Quel challenge mais ça valait le coup pour aider Make-A-Wish», a réagi la quinquagénaire sur Instagram. La mère d'Oscar (13 ans) et Joséphine (18 ans) participe en effet à l'émission pour récolter des dons pour l'association qui exauce les rêves des enfants malades.

Delphine Boël est devenue Delphine de Saxe-Cobourg en janvier 2020 après avoir été reconnue par son père biologique, l'ex-roi de Belgique, Albert II. «Je me sens acceptée petit à petit», avait-elle déclaré aux médias belges à l'automne 2020, quelques jours après avoir rencontré son demi-frère, le roi Philippe. «Je me sens aimée et cela va dans la bonne direction. J'espère qu'il y en aura d'autres».

