L'avion de Jennifer Aniston a dû atterrir en urgence

Jennifer Aniston comptait finir sa semaine d'anniversaire à Cabo San Luca au Mexique. Seulement, l'avion de l'actrice, qui a fêté ses 50 ans, a perdu une roue en plein vol d'après TMZ. Jennifer Aniston et ses amis ont dû avoir la peur de leur vie. L'ancienne star de Friends avait emmené quelques proches, dont Courteney Cox, dans un jet privé pour finir sa semaine d'anniversaire à Cabo San Luca au Mexique. Malheureusement, le pilote a dû effectuer un atterrissage en urgence lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils avaient perdu une roue.

Le groupe a quitté l'aéroport de Los Angeles International en Californie vendredi à 11h heure locale et a été contraint de se diriger sur San Diego et faire demi-tour. D'après TMZ, le pilote a considéré qu'il était trop dangereux d'aller jusqu'au Mexique avec un réservoir plein dans ces conditions et s'est déchargé d'un peu de fuel lors de leur arrêt forcé. C'est donc finalement à Ontario que le groupe a fini un peu après 2h du matin. Jennifer Aniston et ses amis ont néanmoins gardé un bon esprit tout au long de leur périple. D'après la publication américaine, les passagers étaient au nombre de 10.

Jennifer Aniston a commencé à célébrer ses 50 ans le week-end dernier au Sunset Tower Hotel de West Hollywood. Parmi les invités, on pouvait compter Brad Pitt, son ex-mari, et John Mayer, avec qui elle a eu une histoire, ainsi que l'ancienne petite amie de ce dernier, Katy Perry, venue avec son amoureux, Orlando Bloom. Gwyneth Paltrow, l'ex de Brad Pitt, était également parmi les convives.

