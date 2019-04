La prothèse pour jouer Roger Ailes le «défigure»

Russell Crowe incarne Roger Ailes, le créateur de Fox News, dans une série dramatique intitulée «The Loudest Voice» qui suit la disgrâce du magnat des médias après qu'il a été accusé d'inconduites sexuelles en 2016 avant de disparaitre en 2017 à l'âge de 77 ans.

Pour ce rôle, l'acteur a dû porter des prothèses ainsi qu'un maquillage très important, et lundi, il a admis sur Instagram que le processus était très pénible. «L'acteur endure… 5 mois de prothèse. 2 applications de maquillage… Soin de la peau = discipline», a-t-il déclaré dans une vidéo exhibant la peau de son visage très rouge autour des sourcils et du nez. «Du point du vue d'un acteur, un personnage comme Roger Ailes est un cadeau… mais le combat physique et mental a été intense. Les rougeurs que certains ont vu sur ma peau sont bel et bien des dommages.»

«The Loudest Voice» est tiré du livre de «The Loudest Voice in the Room» de Gabriel Sherman et le premier épisode doit être diffusé par Showtime le 30 juin prochain. Une photo du casting de la série en costume a récemment été publiée par le Hollywood Reporter et on peut y voir Naomi Watts en tant que Gretchen Carlson, Seth MacFarlane en Brian Lewis, et Annabelle Wallis dans la peau de Laurie Luhn.

(L'essentiel)