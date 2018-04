Blac Chyna rend furieux le père de sa fille

Le tempérament volcanique de Blac Chyna lui joue décidément des tours. Elle est en mauvais termes avec son ex-compagnon, Rob Kardashian, depuis leur rupture, et la guerre entre eux n'est pas près de se terminer. La raison? Le frère de Kim Kardashian n'a pas supporté d'apprendre que la mère de sa fille avait été violente avec un groupe de jeunes femmes dans un parc d'attractions, à Los Angeles, le 1er avril dernier.

Accompagnée de leur petite Dream et de King Cairo, le fils qu'elle a eu avec le rappeur Tyga, l'ancienne strip-teaseuse, hors d'elle, s'était emparée de la poussette de sa petite âgée de 20 mois pour la balancer contre l'une de ses adversaires. Filmée par des passants, la scène de la dispute avait fait le buzz sur le Net.

SelonTMZ, Rob serait «furieux» contre son ex. Il aurait donc fait appel à ses avocats afin de demander une audience dans un tribunal. Selon une source, l'Américain de 31 ans observe ses facéties avec horreur depuis des mois et serait de plus en plus inquiet pour la santé et la sécu­rité de leur fille. Attaquer une femme avec la pous­sette de Dream est la goutte d'eau qui a fait débor­der le vase.

Pour couronner le tout, à cause de ces images compromettantes, l'Américaine de 29 ans a perdu son contrat d'égérie de la marque pour bébé Momie.

Regardez les images du coup de sang de Blac Chyna:

(L'essentiel/lja)