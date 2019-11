Cible de misogynes après son commentaire sportif

Elle ne s'attendait certainement pas à des réactions aussi virulentes. Et pourtant, le mannequin Kate Upton a été la cible de plusieurs tweets misogynes (comme «tiens-toi au mannequinat») après qu'elle a commenté une action de baseball en rappelant à ses followers certaines règles du jeu. Pour rappel, le top est en couple depuis 2013 avec Justin Verlander, joueur des Astros de Houston, équipe qui était justement sur le terrain au moment de son commentaire.

La belle de 27 ans ne s'est de loin pas laissée démonter. Elle a rapidement réagi, toujours sur Twitter, et a remis en place des détracteurs. «J'aime parler de sport et lire vos commentaires stupides et misogynes», a-t-elle d'abord ironisé. Sur un ton plus sérieux, elle a ajouté: «Voilà qui me rappelle que les femmes doivent encore continuer à se battre pour l'égalité. On est en 2019, mais j'ai le sentiment que nous sommes encore dans les fifties». L'Américaine a terminé son texte avec le hashtag #feminist.

(L'essentiel/fec)