Kim dévoile le deuxième prénom de sa fille

Appelez-la Chicago Noel West. Kim Kardashian vient en effet de révéler le deuxième prénom de sa petite fille de 6 mois. Dans une photo publiée sur Instagram, la star de la téléréalité a posté un portrait de la fillette, sur laquelle elle a ajouté les mots «Chi» et «Noel».

Le bébé aurait donc le même deuxième prénom que sa maman, puisque Kim Noel Kardashian n'aurait abandonné son deuxième patronyme qu'après son mariage avec Kanye West.

Cela fait en tout cas beaucoup de symboles pour la petite Chicago, dont le prénom est un hommage à la ville dans laquelle a grandi Kanye West avec sa mère, Donda. «C'est l'endroit qui l'a créé. Et l'endroit que lui évoque sa famille. Il voulait qu'on utilise le prénom de sa mère, et j'adore ce prénom. Mais je n'étais pas vraiment sûre. Ça faisait beaucoup. Je trouvais que Chicago était un prénom cool et différent», avait expliqué Kim Kardashian, dans l'émission d'Ellen DeGeneres, peu après la naissance de sa fille.

Maintenant que ses petites sœurs Kylie et Khloé sont elles aussi mères, Kim Kardashian a avoué qu'elle se tournait souvent vers elles pour avoir des conseils pour être la maman la plus fashion possible. «Ces derniers temps je m'adresse à Kylie, c'est elle qui connaît tous les gadgets et tous les trucs pour bébés. Mais je pense que c'est à Khloé que je ressemble le plus en tant que parent. Et je demande aussi des conseils à ma meilleure amie Larsa Pippen parce qu'elle a déjà quatre enfants», a-t-elle avoué à E! News.

(L'essentiel)