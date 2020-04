«Je ne me supporte plus, c'est horrible»

Gros coup de blues pour la candidate des «Marseillais». Alors qu'elle s'apprête à agrandir sa famille, Manon Marsault a du mal à voir son corps se transformer à cause de sa deuxième grossesse. Vêtue d'un vêtement de sport, la Française de 31 ans s'est lamentée auprès de ses fans, sur Snapchat, lundi 6 avril. «Je m'habille toujours pareil, je n'ai plus de fringues, je n'ai plus rien. Avec ma sœur j'ai trié toutes les fringues que je ne pourrais pas mettre avant six mois au moins. Manquerait plus que je prenne des hanches et c'est foutu», a-t-elle déploré.

L'épouse de Julien Tanti a précisé qu'elle faisait une taille 34 avant d'avoir son petit garçon, Tiago, 1 an. Depuis son premier accouchement, la starlette de téléréalité met du 36. Elle espère donc ne pas passer à la taille 38 après la naissance de sa petite fille.«Je maigris vite quand j'accouche, mais je prends des hanches», a constaté la brune.

Avec son ventre qui s'arrondit, Manon n'aime plus se voir dans un miroir et n'arrive plus à prendre soin d'elle. «Je ne me supporte déjà plus, c'est horrible. Je n'ai même plus envie de me préparer, a-t-elle déploré. C'est peut-être l'effet du confinement. Une fois que ça sera fini, je n'aurai qu'une envie: je vais me faire un ravalement de façade, de tout. Je vais vraiment prendre soin de moi, parce que là je n'en peux plus! Confinement plus grossesse, c'est trop pour moi».

(L'essentiel/lja)