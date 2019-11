Bilal Hassani a fait sensation avec ses robes

Celui qui a représenté la France à l'Eurovision en mai dernier à Tel Aviv, en Israël, fait régulièrement parler de lui avec son look androgyne. Violemment critiqué sur les réseaux sociaux à cause de son homosexualité assumée et de son côté féminin, Bilal Hassani n'a pas pour autant l'intention de changer. On connaissait sa passion pour les perruques, le jeune homme de 20 ans a prouvé samedi soir qu'il aimait aussi les belles (et longues)... robes.

Le chanteur s'est présenté aux NRJ Music Awards, à Cannes, sur TF1, avec des tenues particulièrement remarquées! Plusieurs robes colorées portées en coulisses et sur scène, lorsqu'il a chanté et lorsqu'il est venu chercher le prix de Révélation francophone de l'année, grâce aux votes du public.

Il va se raser le crâne?

«J'en ai rêvé mais je ne m'y attendais pas du tout, a-t-il confié juste après avoir reçu son trophée. Je n'arrive pas à croire que je le tiens dans ma main. C'est le moment le plus fou de ma vie.» L'artiste a bien l'intention de faire sa place dans le showbiz. Et ce malgré les nombreuses insultes homophobes qu'il a reçues. Par chance, Bilal a le soutien indéfectible de ses fans. «C'est eux qui ont voté. On s'est battus pour défendre mon message. Ils sont comme une famille pour moi. On se parle tous les jours, a-t-il précisé. Cet award, c'est notre victoire!»

À la fin de l'interview, le Français de 20 ans a révélé qu'il allait devoir se raser le crâne suite à un pari entre amis. Va-t-il vraiment le faire? Affaire à suivre...

(L'essentiel)