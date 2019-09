«Je n'ai pas eu besoin de faire mon coming out!»

Au festival de Venise pour y présenter son nouveau film «Seberg», Kristen Stewart semble totalement métamorphosée. Fini la jeune femme timide qui détestait les interviews et évitait de répondre aux questions. À 29 ans, l'actrice est décidée à offrir une nouvelle image d'elle: celle d'une adulte qui s'assume et n'a plus la langue dans sa poche.

Vous incarnez Jean Seberg, l'actrice américaine engagée des années 1960 qui vivait à Paris dans ce film sur sa vie, qui vient d'être présenté en avant-première mondiale au 76e festival de Venise. Pourquoi ce choix?

Jean Seberg avait une sensibilité à fleur de peau et c'était une avocate des droits de l'homme à une époque où cela n'intéressait pas grand monde. Je ne savais pas grand chose de sa vie avant que l'on ne m'approche pour l'incarner. J'avais seulement vu son film culte «À bout de souffle», de Jean Luc Godard, avec Jean Paul Belmondo. Seberg s'est battue pour des causes nobles avant de mourir à 40 ans après avoir été pourchassée et agressée par le FBI durant des années. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle dérangeait les américains au pouvoir par ses prises de position politique. Une femme qui tenait tête à un groupe d'hommes puissants, c'était mal vu il y a 50 ans... et c'est encore mal vu aujourd'hui. J'ai envie de m'engager davantage en politique pour faire passer des messages auprès des jeunes.

On a l'impression d'avoir une nouvelle Kristen Stewart devant nous. Qu'est-ce qui a changé?

Il y a 10 ans, le succès me faisait peur. Avec «Twilight» je me suis retrouvée du jour au lendemain au centre d'intérêts de tellement de gens que je n'avais aucune préparation pour ça. Durant les années de tournage de la trilogie, j'ai essayé de me protéger, d'avoir une barrière pour me cacher et sauvegarder mon intimité. Tout a changé pour le meilleur lorsque j'ai pris l'option inverse de ne plus vouloir me planquer derrière un rideau.

Est-ce que le fait d'avoir fait votre coming out il y a 2 ans vous a aidé à devenir cette femme qui n'a plus peur de s'exprimer?

Je n'ai pas eu besoin de faire mon coming out! J'ai simplement commencé à sortir avec des filles et à m'afficher avec mes copines. Cela m'a toujours semblé naturel. J'ai juste décidé un jour de ne plus me cacher. Il y a quelque chose de libérateur à être soi-même sans chercher à montrer une image différente. Peut-être que je parle plus librement car je suis adulte, mais aussi que j'assume mes choix et mes positions.

(L'essentiel)