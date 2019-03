Irina Shayk n'en peut plus de Lady Gaga

Cette fois, c'en est trop pour Irina Shayk! Depuis la soirée des Oscars, le top de 33 ans n'en peut plus de voir les images de son homme, Bradley Cooper, collé à Lady Gaga sur scène. Pour éviter de tomber sur les discussions des internautes qui jurent que les deux stars sont folles amoureuses l'une de l'autre, la belle brune a pris une décision radicale: elle ne suit plus sa pseudo-rivale sur aucun réseau social. «Ce n'est pas qu'elle soit jalouse d'elle, mais elle souhaite prendre du recul par rapport à tout cela», a expliqué une source au Sun.

De son côté, Lady Gaga a tenu à calmer les esprits. Sur le plateau de Jimmy Kimmel, mercredi, elle a répété qu'il n'y avait rien de plus que de l'amitié entre elle et son partenaire de «A Star Is Born»: «Les gens ont vu de l'amour et, devinez quoi, c'est ce que nous voulions. On vous a bien eus!».

L'interview de Lady Gaga:

(L'essentiel/szu)