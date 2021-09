L'émission des Kardashian en tournage

En septembre 2020, Kim et ses proches annonçaient avec émotion la fin de «L’incroyable famille Kardashian» après 20 saisons. Deux mois plus tard, le clan Kardashian-Jenner avait fait savoir qu’il avait signé un contrat avec le groupe Disney pour une nouvelle émission qui serait disponible sur la plateforme Hulu.

Et le tournage a maintenant commencé, comme l’a montré la future ex-femme de Kanye West sur Instagram le 23 septembre dernier. L’Américaine de 40 ans a partagé une photo de l’émetteur-récepteur d’un micro posé sur ses genoux et a écrit «Jour 1» en légende.

Peu d’informations sur le contenu du programme, pas même son titre, n’ont été dévoilées, mais Kim a bien voulu en dire quelques mots à Ellen DeGeneres. «Nous nous sommes engagés en tant que famille à être aussi ouverts et honnêtes que possible. Nous espérons donc partager plein de nos danses et de nos vidéos», a confié la mère de quatre enfants.

En mai 2021, Kris Jenner, la «momager» de la famille, avait fait savoir que les gens verraient les Kardashian-Jenner évoluer dans ce nouveau chapitre. Elle avait ajouté: «Nous serons fabuleux et tout le monde va nous regarder.»

(L'essentiel/jfa)