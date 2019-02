Katy Perry a eu une bague à 5 millions de dollars

Orlando Bloom n'a pas regardé à la dépense pour demander la main de Katy Perry. C'est en effet une bague d'une valeur de cinq millions de dollars que la chanteuse arbore dorénavant à l'annulaire gauche. D'après E! News, l'anneau serti de diamants en forme de fleur vaut quatre carats.

Le couple s'est fiancé le jour de la Saint-Valentin et semble bien l'avoir confirmé sur leurs comptes Instagram respectifs, montrant l'anneau serti de diamants en forme de fleur au doigt de l'interprète de Roar. E! News l'a étudié de près et affirme que la bague de fiançailles vaut cinq millions de dollars. Elle est composée d'un diamant rose de forme ovale de 4 carats, entouré de huit diamants blancs.

Deuxième mariage chacun

D'après le Sun, Katy Perry était « complètement sous le choc » de la demande en mariage de son compagnon, qui avait mis les petits plats dans les grands. Il aurait tout d'abord demandé aux parents de Katy Perry la main de leur fille. Il a ensuite décoré une pièce de ballons et de roses rouges et demandé à 30 des plus proches amis et membres de la famille de sa future femme de se joindre à eux pour la demande surprise.

C'est la mère de la chanteuse qui a annoncé les fiançailles de sa fille sur son compte Facebook en partageant des photos de la demande en mariage. Il s'agira du deuxième mariage pour tous les deux. Katy Perry a été précédemment mariée au comique britannique Russell Brand, tandis qu'Orlando Bloom a été l'époux du mannequin Miranda Kerr (de 2010 à 2013), avec qui il a eu un fils, Flynn.

(L'essentiel/Cover Media)