Cet internaute n'aurait pas dû critiquer Gigi Hadid

Gigi Hadid ne supporte plus que les gens commentent sur les réseaux sociaux sa relation avec son copain, Zayn Malik. D'habitude discrète sur ce qu'elle vit avec l'ex-chanteur de One Direction, dont elle s'était séparée brièvement en mars 2018, l'Américaine de 23 ans a répondu à une fan indélicate sur Instagram. Dans son message, relayé par eonline.com, l'internaute prétend que le couple s'est remis ensemble juste pour faire sa promo. Elle relève aussi que Zayn ne suit pas Gigi sur Instagram et ne publie aucune photo d'elle sur le réseau social. «Je n'ai pas de sentiments négatifs à ton égard. Je sais juste qu'il y a un monde merveilleux à découvrir en sortant de chez soi, plutôt que d'essayer d'analyser une relation entre deux personnes que tu ne connais même pas», lui a rétorqué Gigi.

Quant au fait que son petit ami ne la suive pas sur Instagram, cela ne pose aucun problème à l'Américaine de 23 ans. «C'est quelqu'un qui est virtuellement inactif sur cette app. Je n'ai donc pas besoin qu'il me suive», a expliqué le top model, avant de rappeler l'hommage que son chéri lui a fait sur sa peau: «Mes yeux sont tatoués sur son torse». Gigi a ajouté qu'elle ne faisait pas la promo de son chéri en postant des photos de lui sur Instagram. «Je le soutiens et il me soutient. C'est de l'amour. Il n'y a rien d'autre à rechercher là-dedans. Arrêter avec ça», a-t-elle conclu, en précisant qu'elle ne parlerait plus jamais de leur relation.

MY EYES ARE TATTOOED TO HIS CHEST. GIGI ENDED THAT ANTI pic.twitter.com/0xOIzkjwCm— Zayn&Gigi News (@ZigiFacts) 3 juillet 2018

