Depuis 5 ans, America Ferrera est la star de la série «Superstore» qu'elle a décidé de quitter ce mois-ci. Après l'annonce choc de son départ, l'actrice américaine de 35 ans vient de révéler qu'elle a fait ce choix parce qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Les quatre premières saisons du feuilleton seront disponibles dès mercredi 15 avril, sur Amazon Prime.

Vous êtes l'une des productrices de «Superstore». N'est-ce pas surprenant que la star et boss de la série abandonne l'équipe?

J'ai toujours voulu trouver un équilibre entre ma vie privée et ma carrière. Je refuse d'avoir à choisir entre mon travail et mes enfants. À la naissance de Baz (NDLR : le surnom qu'elle donne à Sebastian, 2 ans) je m'étais jurée de ne plus courir d'un plateau de télé ou de cinéma à l'autre. «Superstore» tient une place spéciale dans mon cœur, mais ma famille passe avant tout. Je vais tout de même m'assurer que les fans soient satisfaits par la conclusion de l'histoire de mon personnage, Amy... même si cela doit se faire dans la saison 6 à la reprise du tournage après la fin du confinement.

Vous avez annoncé que vous attendez votre second enfant dont la naissance est prévue avant l'été. En quoi votre vie intime a changé depuis que vous êtes maman?

Je viens d'une famille de six enfants et j'ai commencé à travailler très jeune dans le show-biz. À la naissance de Baz, je me suis coupée des réseaux sociaux et de tout contact professionnel pour être avec mon bébé. Mais reprendre «Superstore» quelques semaines plus tard était bizarre car j'étais une partie de mes journées torse nu pour donner le sein à mon fils, puis habillée, maquillée et sous les projecteurs des plateaux de télé pour le feuilleton. À présent, je compte prendre davantage de temps pour ma famille jusqu'à la fin de l'année. Être mère a changé ma perception de la vie pour le meilleur.

Aimez-vous sentir la vie grandir en vous en étant enceinte?

Je laisse les choses se faire le plus naturellement possible. Toutes les femmes ont une expérience différente de la grossesse. On a voulu me donner 100 conseils ou me dire ce qui allait se passer avant une naissance, mais je n'écoute que mon corps.

Votre mari, Ryan Piers Williams, est comédien et réalisateur avec lequel vous avez tourné deux films. Avez-vous un projet commun?

Vous voulez dire un projet commun en dehors d'un bébé, c'est bien ça (ndlr: elle éclate de rire)? Ryan et moi avons partagé tellement de choses ensemble depuis 10 ans que c'est génial de voir l'évolution de notre duo maintenant que nous sommes parents. Il est tout aussi attentionné et attentif à notre fils que je peux l'être. La notion d'avoir un partenaire de vie prend tout son sens quand vous êtes parents.

Regardez la bande-annonce de la série «Superstore»:

(L'essentiel)