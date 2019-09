Les épreuves ont rendu Louis Tomlinson plus fort

Pour la première fois, Louis Tomlinson brise le silence sur les deux plus grands drames de sa vie: la mort de sa mère, emportée par une leucémie, en 2016, à l'âge de 42 ans, et celle de sa demi-sœur, Felicité, décédée à 18 ans d'un arrêt cardiaque, suite à une overdose, en mars dernier.

Si le chanteur de One Direction a terriblement souffert de la disparition de ses proches, il se sent aujourd'hui solide comme un roc: «Tout ce côté sombre que j'ai enduré, ça me semble stupide de dire ça, mais cela me donne de la force pour tout le reste dans ma vie, car j'ai traversé la chose la plus dure à laquelle je vais devoir faire face toute mon existence pour affronter l'avenir», confie-t-il au Guardian.

Le Britannique de 27 ans était très proche de sa mère. Raison pour laquelle il veut garder le même état d'esprit qu'elle avait. «Je ne sais pas si c'est une combinaison de l'endroit où j'ai grandi et de l'influence de ma mère, mais j'ai le luxe d'être capable de voir le verre à moitié plein, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas le temps de me sentir désolé pour moi», dit Louis en précisant qu'il ne veut pas que les gens le plaignent non plus. Côté professionnel, l'artiste se sent aussi transformé par ces deux deuil:. «J'ai été au plus bas et j'ai l'impression que ce que ma carrière me réserve, ce ne sera rien d'aussi émotionnel et fort que ça».

(L'essentiel)