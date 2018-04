Zayn Malik abandonné par ses managers

Zayn Malik aurait-il un caractère de cochon? Tout porte à le croire d'après le «Sun». Sarah Stennett, cofondatrice de First Access Entertainment, entreprise qui s'occupait jusqu'à présent du management de l'ex-chanteur de One Direction, ne veut plus en entendre parler, rapporte le quotidien.

Et pour cause: le Britannique de 25 ans aurait tenu des propos injurieux à l'encontre de son personnel et son comportement irrespectueux aurait empiré depuis qu'il s'est séparé du top Gigi Hadid, en mars 2018. Une rupture qu'il vivrait très mal. Du coup, la semaine dernière, Sarah Stennett a décidé de ne plus s'occuper de la carrière du bad boy. «Depuis deux ans, Sarah fait tout ce qu'elle peut pour que leur collaboration fonctionne, mais Zayn est très impulsif et il s'est permis de dire des choses inadmissibles trop de fois», raconte une source.

Ce n'est pas la première fois que Zayn donne du fil à retordre à ses collaborateurs. Submergé par son anxiété, il avait refusé de partir en tournée pour la promo de son premier album solo, «Mind Of Mine», en 2016. Aujourd'hui, l'artiste, qui a effacé toutes ses anciennes photos sur Instagram, dont celles avec son ex, s'est remis au travail. Il prépare des showcases pour présenter son deuxième album, dont la sortie est prévue en juin 2018.

(L'essentiel/lja)