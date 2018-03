Un rapport de l'autopsie de Prince a été dévoilé

Le rapport indique que Prince, retrouvé inconscient chez lui dans le Minnesota le 21 avril 2016, avait une concentration de Fentanyl dans le sang à hauteur de 67,8 microgrammes par litre. «La quantité dans son sang est extrêmement élevée, même pour quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques et qui est habitué aux patchs de Fentanyl», a déclaré le Dr Lewis Nelson, président de la médecine d'urgence à la Rutgers New Jersey Medical School.

Selon le document obtenu par Associated Press, l'analyse du foie de l'artiste de 57 ans a également révélé du Fentanyl en concentration excessive: 450 microgrammes par kilogramme. «Des concentrations dans le foie supérieur à 69 microgrammes semblent représenter une surdose ou un cas d'intoxication fatale», stipule le rapport.

Pour les experts, tous ces chiffres ne font aucun doute: l'analgésique synthétique, 50 fois plus puissant que l'héroïne, a tué le Kid de Minneapolis. Le fait que des traces élevées de fentanyl ont aussi été retrouvées dans son estomac indique que le King of Funk «a avalé les médicaments» selon le Dr. Charles McKay, président du American College Of Medical Toxicology.

(L'essentiel/jde)