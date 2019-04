Cypress Hill a son étoile à Hollywood

#CypressHill received a star on the Hollywood Walk of Fame Thursday morning. They are the first Latino American hip-hop group to go platinum https://t.co/K98aqr1YBW pic.twitter.com/kJ55sYCAaM — CBS Los Angeles (@CBSLA) 18 avril 2019

Le groupe de hip-hop latino-américain Cypress Hill a inauguré jeudi son étoile sur le célèbre «Walk of Fame» d'Hollywood à Los Angeles, la ville qui l'a vu naître il y a plus de trois décennies. «C'est totalement surréaliste», a confié à l'AFP Lawrence Muggerud, alias DJ Muggs. «On marchait là gamins, on regardait les étoiles. On n'aurait jamais cru qu'on en aurait une». «On représente le hip-hop, les latinos, la musique, les rêves. C'est magnifique de célébrer ça avec la famille», a-t-il ajouté, 30 ans après la formation, dans la même ville de Los Angeles, du premier groupe latino-américain à décrocher un disque de platine.

«Avant la musique, j'étais dans un gang. Et il n'y a pas un tas de façon d'en sortir, comme vous le savez: la prison ou le cimetière. Mes frères ont vu quelque chose en moi et m'ont remis sur le droit chemin pour faire de la musique avec eux et on a formé Cypress Hill», a déclaré de son côté Louis Freese, alias B-Real.

Cypress Hill, nom inspiré d'une rue du quartier dans lequel ont grandi les membres du groupe dans la «cité des anges», a écoulé plus de 3 millions d'exemplaires de son deuxième album, «Black Sunday» (1993). Son dernier album, «Elephants on Acid», est sorti en septembre 2018. Le groupe passera d'ailleurs bientôt par le Luxembourg. Il sera en concert à la Rockhal le mardi 9 juillet prochain.

(L'essentiel/afp)