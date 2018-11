«Je me sens attirée par les choses très dramatiques»

Lili Reinhart, qui a joué Betty Cooper, un des personnages principaux de la série Riverdale, a déjà été vue au cinéma, mais elle reste à ce jour plus connue pour son travail sur le petit écran. Aujourd'hui, elle ambitionne cependant d'apparaître davantage dans des longs-métrages.

«Je me vois, espérons-le, faire beaucoup de longs métrages et jouer des rôles qui ne sont pas ceux d'une lycéenne. Je suis clairement en train d'étudier d'autres projets à faire plus tard, a-t-elle confié à Vogue Australia. Je reste loin des personnages et des scénarios qui ont à voir avec le lycée parce que je joue une lycéenne pendant neuf mois de l'année, donc je ne veux pas faire une autre histoire de lycée».

L'actrice de 22 ans a ajouté que pour se développer en tant qu'interprète, elle devrait se tourner vers des rôles plus adultes. La saison 3 de Riverdale a débuté en octobre, mais une quatrième saison n'a pas encore été confirmée par les patrons du réseau américain The CW.

Et quand viendra le moment pour Lili Reinhart de s'éloigner de la série, elle sait déjà la voie qu'elle aimerait prendre : «Je me sens plus attirée par les choses très dramatiques, vous savez, lentes, et celles qui brûlent lentement et prennent leur temps, parce que je veux montrer l'étendue de ce que je peux faire en tant qu'actrice».

(L'essentiel)