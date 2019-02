Lady Gaga ne portera pas de robe de mariée

Après deux ans d'amour, dont quatre mois de fiançailles, Lady Gaga et Christian Carino ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur relation. L'agent de stars de 50 ans et la chanteuse de 32 ans ne se voyaient plus depuis quelques semaines. «Ça ne marchait plus entre eux, a affirmé le représentant de la star à People. Ça s'est passé il y a quelque temps. Ce n'est pas dramatique».

Cette annonce n'est pas une surprise car des rumeurs de séparation avaient déjà fait leur apparition le 10 février dernier, lorsque l'Américaine s'était présentée aux Grammy Awards, sans sa bague de fiançailles. Celle qui y a remporté trois trophées n'avait également pas remercié celui qui partageait sa vie. Autre indice qui n'a pas échappé aux internautes: le jour de la Saint-Valentin, la chanteuse a simplement partagé une photo de son nouveau tatouage. Dans un post où elle expliquait sa démarche, la star n'a pas évoqué le nom de Christian Carino. Par contre, elle ne manque jamais une occasion de rendre hommage à Bradley Cooper, son partenaire dans «A Star Is Born». Un détail qui a mis la puce à l'oreille de la twittosphère.

«C'est parce que son vrai amour, c'est Bradley Cooper», «Bradley attend patiemment», peut-on lire sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, les promesses de mariage ne réussissent pas à Gaga. Fiancée à l'acteur Taylor Kinney en 2015, elle avait alors annulé leurs fiançailles en évoquant, cette fois, une incompatibilité dans leur emploi du temps.

(L'essentiel/szu)