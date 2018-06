Taclé sur ses dents du bonheur, il contre-​​attaque

Révélé au grand public grâce à son rôle dans la série «This Is Us», Lonnie Chavis, 10 ans, découvre les joies de la célébrité, mais aussi ses côtés négatifs. De nombreux internautes se sont en effet moqués de l'écartement entre ses incisives supérieures, sur les réseaux sociaux.

Touché par ces critiques, le jeune acteur leur a répondu sans détour dans une vidéo sur Instagram. «Je pourrais faire réparer mes dents en mettant un appareil dentaire. Mais pourriez-vous aussi réparer votre cœur?» dit-il en s'adressant à ses détracteurs. Et Lonnie de rappeler les ravages du cyberharcèlement sur les jeunes. «C'est stupide de faire ça. Vous trouvez ça marrant? Non, ça blesse les gens. Il y en a qui se suicident et c'est à cause de vous que cela arrive.»

Restant malgré tout calme et serein, le comédien, qui assume ses dents du bonheur, a conclu son message en se disant «heureux» de pouvoir, lui, «prendre de la distance» face à ces attaques.

(L'essentiel)