Chrissy Teigen ne suera plus des aisselles

Chrissy Teigen est prête à tout pour se sentir bien dans sa peau. Détestant transpirer sous les bras, l'épouse de Jonh Legend a trouvé la solution à son problème: se faire injecter du botox dans les aisselles. Elle n'a donc pas hésité à faire filmer sa séance chez son médecin et l'a ensuite postée dans une Story Instagram. «C'est clairement la meilleure décision que j'ai prise. Je peux à nouveau porter de la soie sans la tremper», s'est réjoui le mannequin américain de 33 ans.

Parmi ses 25 millions d'abonnés, l'un d'eux lui a demandé si l'intervention avait été douloureuse. «Ça ne m'a vraiment pas fait mal! Mais je fais aussi des épilations au laser de mes aisselles, donc ma tolérance à la douleur est peut-être élevée», lui a-t-elle répondu.

Cette pratique médicale, de plus en plus courante, permet d'éliminer entièrement la sudation du patient pendant trois à six mois, le temps que met le corps pour éliminer le produit naturellement. L'opération peut aussi se faire sur les mains et les pieds.

How bad did this hurt? pic.twitter.com/zlui0511mm— Michael Schutte (@MikeSchutte) 13 août 2019

(L'essentiel/lja)