À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dimanche 8 mars, Madison Beer a tenu à diffuser un message important à ses yeux. La chanteuse américaine a expliqué sur Twitter qu'elle avait vécu «une expérience traumatisante» durant sa jeunesse à cause d'un ex-copain très malveillant. «Quand j'avais environ 14 ans et que j'explorais mon corps et ma sexualité, j'ai envoyé des Snapchats très privés de mon corps à un garçon que j'aimais vraiment à l'époque, raconte-t-elle. Je les ai envoyés pensant pouvoir lui faire confiance car nous nous connaissions depuis des années et avions des sentiments l'un pour l'autre, mais il a partagé ces images avec tous ses amis.»

Comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme a découvert que ses vidéos intimes avaient été ensuite diffusées sur le Net. «Quand j'allais dans des restaurants, on me regardait et on chuchotait à mon sujet. On m'a dit que les gens avaient honte de travailler avec moi et que mes amis ne voulaient plus me voir. Ces vidéos ont même été montrées à mes parents, grands-parents et à des personnes influentes dans le domaine de la musique», explique-t-elle. Madison s'est alors sentie «bouleversée et honteuse». Pour elle, sa carrière allait sérieusement en pâtir. «C'était une expérience traumatisante qui m'a provoqué des problèmes de confiance intenses, sur lesquels je travaille encore aujourd'hui», ajoute-t-elle.

Un nouvel affront

Pour couronner le tout, cette semaine, le cauchemar de Madison a refait surface. «J'ai reçu des appels de proches me disant qu'une autre vidéo, de 2013, envoyée au même garçon il y a sept ans venait d'être mise en ligne.»

Se rendant compte qu'elle ne pouvait rien faire contre ce nouvel affront, la star qui a fêté ses 21 ans le 5 mars, a décidé d'y faire face. «Alors aujourd'hui, pour la Journée internationale des droits des femmes, je vais me libérer de ce poids que je porte, explique-t-elle. Je vais dire à la fille de 14 ans que j'étais ce qui suit et j'espère que cela pourra aider certaines d'entre vous à être plus gentilles avec vous-mêmes en tant que jeunes femmes: «Vous ne devriez pas ressentir de la honte. Vous exploriez votre sexualité, vous appreniez. Vous ne devriez pas vous sentir comme si vous avez fait quelque chose de mal. Honte à ceux qui ont trahi votre confiance et honte à ceux qui vous ont rendues honteuses.»»

Avec son message, Madison, qui a tiré «une leçon extrêmement précieuse de son passé», espère que celles qui ont vécu la même épreuve ne se laisseront pas abattre: «Reconnaissez vos erreurs comme celles d'une jeune femme qui découvre le monde. Ne les laissez pas vous définir. Ne les laissez pas vous enfermer dans la peur.»

happy international women's day. this feels really good. pic.twitter.com/FsBz4mQIbm— Madison Beer (@madisonbeer) March 8, 2020

(L'essentiel)