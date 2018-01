Jen Selter, star d'Instagram, virée d'un vol

Grand moment de solitude pour Jen Selter, modèle fitness qui compte plus de 11 millions d'abonnés sur Instagram. La jeune femme de 24 ans et sa sœur ont été virées sans ménagement d'un vol American Airlines, après une altercation avec le personnel navigant, dimanche. Le vol, qui devait relier Miami à New York, avait 90 minutes de retard à cause de problèmes techniques. L'appareil se trouvait encore au sol lorsque l'incident a éclaté.

Pendant qu'un passager se rendait aux toilettes, Jen Selter s'est levée pour prendre quelque chose dans le compartiment au-dessus de son siège, rapporte TMZ. La jeune femme n'a pas apprécié qu'une hôtesse de l'air lui demande de se rasseoir, et une prise de bec a éclaté. Excédée, l'employée d'American Airlines a demandé à la passagère si elle voulait descendre de l'avion, ce à quoi Jen a répondu par l'affirmative.

La situation s'envenimant dangereusement, le commandant de bord a fini par intervenir en personne, mais pas moyen d'apaiser les esprits. Lorsque l'hôtesse a expliqué au pilote que la jeune femme désirait quitter l'appareil, Jen Selter a rétorqué, incrédule: «J'étais sarcastique! Vous plaisantez?» Un autre passager a tenté de prendre la défense du mannequin, reprochant à l'équipage de la «harceler». C'est finalement la police qui s'est chargée de déloger Jen, sa sœur et un autre voyageur récalcitrant. «American Airlines ne vous veut pas sur ce vol aujourd'hui», a annoncé un officier à la starlette en larmes. Le mannequin a finalement pu prendre un autre avion, plus tard dans la matinée.

L'altercation en vidéo

