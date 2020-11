C'est l'homme le plus sexy de l'année

C'est un club assez fermé auquel appartient Mel Gibson, Tom Cruise, Patrick Swayze, Brad Pitt, George Clooney, Jude Law ou encore Johnny Depp, Bradley Cooper et «Dwayne «The Rock» Johnson et désormais Michael B. Jordan. Le comédien a décroché le titre d'«homme le plus sexy de l'année», a indiqué le magazine People.

«Les femmes de ma famille sont très fières de ce titre!», a lancé le comédien de 33 ans. «C'est un sentiment très cool. Les gens font toujours la blague: "Mike, c'est quelque chose que tu ne décrocheras probablement jamais." Mais c'est un très bon club auquel appartenir».

Le comédien, repéré par Bill Cosby, a fait ses débuts dès 12 ans, dans les séries «Cosby» et «Les Soprano» avant d'enchaîner dans de nombreuses séries policières. Il perce au cinéma à la fois dans des productions commerciales et sociales. Mais c'est un bockbuster et l'univers Marvel qui le catapultent au rang de star: «Black Panther» en 2018 est un énorme succès et sa performance est unanimement saluée. Une réussite qu'il dédie à ses parents.

«Ma mère et mon père ont sacrifié beaucoup de choses pour ma sœur, mon frère et moi. Je suis juste reconnaissant. Honnêtement, ils ont eu un tel impact sur moi sur la personne que je suis, sur la façon dont j'appréhende chaque jour. Sans tout ça, beaucoup de choses chez moi ne seraient pas les mêmes. Tout revient à cette fondation. Je suis très reconnaissant de ça».

L'acteur est très impliqué dans le mouvement «Black Lives Matter»: «Nous pouvons tous faire des actions importantes, petites ou grandes, pour aider à créer le changement que l'on veut voir».

(mc/L'essentiel)