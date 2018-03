Il y a des héritages familiaux qui sont plus lourds à porter que d'autres. Quand on rêve de devenir mannequin depuis petite fille et que sa grande sœur n'est autre qu'un des top les plus connus, à 20 ans on utilise les armes que l'on a!

Lottie a récemment posé pour un campagne CHANEL. (Bild: Karl Lagerfeld)



Lottie, de son vrai prénom Charlotte, mise beaucoup sur les réseaux sociaux et alimente son compte Instagram de photoshootings et de scènes de vie de jeune fille vernie. Les deux frangines qui ont 24 ans d'écart sont toutes deux les filles de Peter Edward Moss et ont débuté leur carrière dans la même agence de mannequin: Storm Management.

Et même si Lottie n'a que 20 ans, elle a déjà presque 7 ans de carrière derrière elle et tente de tracer son propre chemin. Dans une interview à Madame Figaro, elle avait expliqué: «Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Kate est une star et moi, une débutante. Si je veux exister dans ce milieu, il faut que je m'émancipe», avant d'ajouter: «On croit que ce métier de mannequin est facile. C'est tout le contraire. La confiance en soi s'apprend et, pour ne pas avoir le charisme d'une huître devant le photographe, il faut travailler, apprendre à entrer dans un personnage».

(L'essentiel/cp)