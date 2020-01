Une star de téléréalité décède à 23 ans

Dans «Are You The One?», Alexis était qualifiée de «mangeuse d'hommes».

Elle avait participé à la saison 6 de «Are You The One?» en 2017, dans laquelle elle avait révélé qu'elle avait des problèmes de drogue. Alexis Eddy, 23 ans, est décédée subitement jeudi. Selon People, la police a été appelée dans la maison de la jeune femme, en Virginie-Occidentale, peu avant 7h du matin. Arrivés sur les lieux, les agents ont trouvé une femme souffrant d'un arrêt cardiaque et n'ont rien pu faire pour la sauver. Les causes exactes de la mort de la jeune femme ne sont pas connues.

Sur Twitter, MTV a fait part de sa tristesse à l'annonce de la disparition de la candidate. «Nous pensons à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles», a écrit la chaîne sur le compte de «Are You The One?».

MTV is deeply saddened to hear about the tragic loss of Alexis Eddy. Our hearts go out to her family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/8WgMTojeZL— #AYTO (@AREUTHE1) January 9, 2020

En septembre, Alexis avait annoncé à ses abonnés qu'elle ne prenait plus de drogues et s'était déclarée «reconnaissante d'être clean et sobre».

Guuuuuys look at this pic of me n my daddio finally sober together ???????????? pic on the right was two years ago... what a difference.So very blessed today.#RecoveryRocks pic.twitter.com/0J8sIY8Duc— Alexis Eddy (@lexoquence) September 28, 2019

