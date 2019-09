«Je suis fatiguée d'avoir honte de mon corps»

La coupe est pleine pour Demi Lovato. Lasse de devoir correspondre aux diktats de la beauté, la chanteuse de 27 ans a décidé de se montrer au monde entier sans artifices. Faisant preuve de courage, Demi a publié une photo sur Instagram, ce vendredi, où elle dévoile ses rondeurs. «C'est ma plus grande peur. Une photo de moi dans un bikini qui n'a pas été retouchée. Et devinez quoi, c'est de la CELLULITE !!!» a-t-elle écrit en légende du cliché. L'artiste a ensuite expliqué la raison de sa démarche à ses 73 millions d'abonnés: « Je suis juste tellement fatiguée d'avoir honte de mon corps.»

L'Américaine, qui avait été victime d'une overdose en 2018, précise qu'elle avait retouché jusqu'à présent toutes les images où elle apparaissait en bikini. «Je déteste avoir fait ça mais c'est la vérité, déplore-t-elle. Maintenant, je veux ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie et être authentique à celle que je suis, plutôt que d'essayer d'atteindre les standards de quelqu'un d'autre. Donc me voilà, sans honte, sans peur et fière d'avoir ce corps qui est passé par tant de choses et qui continuera de m'impressionner quand je donnerai un jour la vie».

Demi a également expliqué qu'elle ne supportait plus les régimes et les séances de sport intensives qu'elle s'imposait pour rester mince. «Je m'aime et vous devriez aussi vous aimez», a-t-elle ajouté, en précisant être plus en forme que jamais pour travailler sur son nouvel album. Ses fans ont été nombreux à la féliciter, ainsi que d'autres célébrités, telles que Sara Sampaio et Hailey Bieber.

(L'essentiel/lja)