Bella Hadid ne cache pas grand-​​chose

On a l'habitude de la voir se déshabiller. Mais dernièrement, Bella Hadid a mis les les bouchées doubles pour se dévoiler encore plus. Le top de 21 ans a posté quatre photos d'elle, l'une plus sexy que l'autre.

On pensait qu'elle allait prendre une petite pause, après s'être défoulée à Coachella le week-end dernier (elle a d'ailleurs nié avoir embrassé son ex The Weeknd durant le festival). Mais que nenni! La revoilà dans un costume noir. Bella Hadid affiche ses seins très légè­re­ment dissi­mu­lés par un bandeau trans­pa­rent. Enchaî­nant les poses dans ce qui semble être une chambre d'hô­tel. Quel charme!

gotta run Une publication partagée par ? (@bellahadid) le 18 Avril 2018 à 6 :59 PDT

(L'essentiel/fda)