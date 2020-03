Meghan et Harry se sont installés à Los Angeles

Harry et Meghan ont une nouvelle maison et elle ne se situe pas au Canada. Selon le Sun et People, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de poser leurs valises et celles de leur fils de 10 mois, Archie, à Los Angeles.

D'après un proche de la famille royale britannique, le couple songeait à ce déménagement depuis un certain temps. «Ils ont réalisé que rester au Canada n'était pas la meilleure option pour eux et ils voulaient habiter dans les environs de Los Angeles», a dit cette personne au tabloïd britannique. S'ils ont choisi la Californie, c'est parce que Meghan en est originaire et qu'elle y a de nombreuses connexions, à commencer par sa mère, Doria.

Solidaire des personnels de santé

La nouvelle de l'installation de Meghan, 38 ans, et Harry, 35 ans, à Los Angeles, que le Sun surnomme déjà «Megxit 2», aurait stupéfait et horrifié les membres de la famille royale. Cette information est intervenue quelques heures après l'annonce par Disney que Meghan a prêté sa voix à un film de Disneynature consacré à la vie d'une famille d'éléphants d'Afrique. Ce documentaire sortira le 3 avril, trois jours après la mise en retrait officielle du couple.

Buckingham palace n'a pas souhaité commenté les informations du Sun. Au Royaume-Uni, la famille royale s'est montrée solidaire des personnels de santé en première ligne pour lutter contre le nouveau coronavirus. Le père de Harry, le prince Charles, testé positif à la maladie mais qui «reste en bonne santé» selon ses services, est apparu pour la première fois depuis l'annonce de ce diagnostic mercredi, se joignant à ses compatriotes pour applaudir le personnel soignant à 20h locales (21h au Luxembourg) jeudi soir.

