«Je mérite quelqu'un d'exceptionnel»

À 39 ans, Paris Hilton n'a pas de compagnon, mais cela ne lui pose aucun problème. Bien au contraire. L'héritière, qui a collectionné les conquêtes, est célibataire depuis un an. Elle savoure pour la première fois sa liberté. «Ça me fait du bien de n'avoir personne qui me contrôle, confie l'Américaine à «Cosmopolitan». Quand je sors avec des hommes, certains peuvent ne pas être dignes de confiance. Et quand je ne suis pas avec eux, ils risquent de m'embarrasser. Je me sens donc chanceuse de ne plus avoir cette crainte, parce que je suis indépendante».

En novembre 2018, après dix mois de romance, Paris avait largué l'acteur américain Chris Zylka, qui lui avait offert une bague de fiançailles à 2 millions de dollars. «Cela a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, affirme-t-elle. Il n'était pas la bonne personne pour moi. Je ne le sentais pas. Je pense être une femme incroyable et je mérite donc quelqu'un d'exceptionnel».

La businesswoman est aussi revenue sur son amitié avec Kim Kardashian, qui dure depuis des années. «On a tellement de souvenirs. On se connaît depuis toutes petites, dit Paris. Kim est une femme adorable et brillante. Je suis fière d'elle et impressionnée qu'elle souhaite devenir avocate. C'est génial qu'elle utilise sa notoriété pour aider les autres».

(L'essentiel/lja)