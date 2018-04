Critiquée de toutes parts, Laeticia Hallyday s'est exprimée au sujet de ses beaux-enfants, David Hallyday et Laura Smet, pour la première fois depuis la mort du Taulier, et le début de la guerre pour son héritage, dans «Le Point» qui sort le 12 avril 2018. «Je les attends à bras ouverts. On est une famille, je serai un jour prête à pardonner mais il faut se fixer une limite. On me vole mon deuil, on me roue de coups», a-t-elle notamment confié.

Sur 14 pages, dont TF1 a dévoilé le contenu en primeur, elle parle de l'homme de sa vie, de sa douleur. Mais dit aussi sa colère. Et accuse: quand Johnny a appris qu'il avait un cancer, David aurait attendu six mois avant de venir le voir et Laura, quatre.

«Mais ça veut dire que je vais crever?»

Laeticia, 43 ans, se défend de leur avoir bloqué l'accès, comme ils l'affirment, les derniers jours de sa vie: «C'est Johnny qui ne voulait plus voir défiler toute la famille. Ça le renvoyait à l'idée qu'il allait mourir. Il criait "Mais ça veut dire quoi? Que je vais crever? Non, je ne vais pas crever, tu m'entends! Dis-leur de partir!".» À l'approche de la mort, elle et Johnny se seraient «fait des promesses»: «Il m'a demandé de continuer à le faire vivre dans le coeur des hommes. C'est une mission qu'il m'a donnée.»

Et la mère adoptive de Jade et Joy Hallyday de rappeler au «Point»: «J'ai passé la moitié de ma vie avec cet homme.» Au sujet de leurs fillettes: «Avec Jade et Joy, il a trouvé sa place de papa. (...) Elles sont arrivées à un moment où mon homme avait un énorme désir de paternité. Il en avait besoin pour réparer des souffrances liées à son abandon, et parce qu'il n'avait pas été là pour David et Laura. Il a porté cette culpabilité toute sa vie. (...) L'adoption a changé nos vies et l'a changé. Il est devenu plus serein.»

Le Tribunal tranche vendredi 13 avril

L'interview paraît alors que vendredi 13 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre doit rendre sa décision sur le gel des actifs de la star, demandé par David et Laura, déshérités. Il s'agit de la première étape de la longue procédure en contestation du testament qu'ils ont entamée. Le patrimoine de Johnny a été transféré dans un trust que Bank of America a accepté de gérer. Et dont la seule bénéficiaire à ce jour est Laeticia.

(L'essentiel/tb)