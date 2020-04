Elle a fait changer un prénom de son fils

Parents d'un petit garçon de 11 mois, Amy Schumer et son époux Chris Fischer sont aux anges. Cependant, une petite contrariété inattendue leur est arrivée récemment. Le couple s'est rendu compte que les deux prénoms du bébé risquaient de l'embarrasser à l'avenir. C'est dans son podcast que l'actrice américaine a expliqué la situation à ses fans, mardi 14 avril. «Est-ce que vous saviez que nous avions officiellement dû le changer, a-t-elle dit. Il s'appelle désormais Gene David Fischer. Avant, c'était Gene Attel Fischer, mais on a réalisé qu'on l'avait accidentellement appelé... «genital». En anglais, le terme «genital» désigne les organes sexuels.

La comédienne et son mari ont mis du temps avant de faire modifier la carte d'identité de leur progéniture car ils n'avaient pas réalisé que ces prénoms pouvaient porter à confusion. «C'est ma mère qui l'a relevé, en fait, a précisé la star de 38 ans. Elle m'a dit: «Tiens, Amy a appelé son enfant organe sexuel», et je me demandais bien de quoi elle parlait... sauf qu'elle avait raison. Il aurait effectivement été dommage d'attendre que quelqu'un d'autre s'en aperçoive.»

(L'essentiel/lja)