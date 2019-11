«E.T., l'extra-​​terrestre», la suite... enfin!

«Après 37 ans, E.T. revient rendre visite à son ami Elliott pour les vacances. Pendant son séjour, E.T. apprend qu'Elliott est à présent père de famille et que la technologie a complètement changé sur Terre depuis sa dernière visite».

C'est avec cet intitulé que «Xfinity», opérateur américain de services télévisés, téléphoniques, Internet et mobiles, a brillamment fait parler de lui sur Youtube depuis le jeudi 28 novembre 2019. Un coup de pub magistral d'un peu plus de quatre minutes qui, moins de 24 heures plus tard, s'affiche déjà à près de 2,5 millions de vues sur Youtube.

(fl/L'essentiel)