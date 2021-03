On lui propose une fortune pour détruire Djokovic

Comment détruire la réputation d’un champion? Dans une interview accordée au magazine serbe Svet & Scandal, Natalija Scekic affirme qu’elle a été approchée par un homme malintentionné afin qu’elle pourrisse la vie de Novak Djokovic. Selon cette revue people, cet individu aurait offert 60 000 euros au mannequin serbe pour qu’elle séduise le N°1 mondial en le filmant à son insu dans une position qui l’aurait mis dans de sales draps…



«Un homme que je connais m’a contacté et m’a demandé de venir à Londres, explique au magazine Natalija Scekic. Comme il m’avait déjà donné du travail, je croyais que c’était pour une affaire professionnelle. Cependant, au fur et à mesure que la conversation progressait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie». C’est là qu’elle a commencé à se méfier de la manigance.

«Je me suis sentie humiliée»

Et d’expliquer à la revue qu’elle devait séduire le joueur de tennis et filmer le tout pour de l’argent ainsi qu’un voyage vers la destination de son choix. «J’étais certaine que c’était une blague mais il était très sérieux. Je me suis sentie humiliée et j’ai aussitôt refusé», a ajouté Natalija Scekic, qui affirme que si elle n’avait pas été dans un endroit public, elle aurait renversé son verre d’eau sur la tête du goujat qui lui avait fait cette offre.

Que s’est-il alors passé? «J’ai pris mes affaires et je suis partie, a-t-elle ajouté. J’espère qu’il ne trouvera pas une autre fille qui acceptera de le piéger. C’est injuste pour Novak qui est notre meilleur ambassadeur. C’est un bon père de famille et un homme exemplaire». Novak Djokovic et sa femme Jelena ont deux enfants et selon le mannequin, ils s‘aiment tous très fort…

(L'essentiel/Christian Maillard)