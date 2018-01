Brigitte Bardot est incapable de pleurer

Quelques jours après la sortie de son nouveau livre, un «testament» baptisé justement «Larmes de combat», Brigitte Bardot a expliqué au site de Nice Matin pourquoi elle ne pouvait plus pleurer. «Lors d'une consultation chez un ophtalmologue, j'ai appris que je n'avais plus de larmes», affirme l'actrice de 83 ans. «Mon quota avait été dépassé. Dès lors, à certains moments, je peux avoir les larmes aux yeux mais il m'est impossible de les sortir. Je n'ai plus le potentiel, je l'ai usé, à force de trop pleurer.»

Dans cet ouvrage, présenté comme le «bilan de son existence», Brigitte Bardot raconte aussi son cancer du sein. «Le milieu des années 70 et le milieu 80 a été la période la plus difficile de ma vie, une vraie traversée du désert. Et pour couronner le tout, un cancer du sein se déclara», explique «BB». «J'aurais dû en crever mais je m'en suis sortie. Ma vie est ainsi: tout ou rien, l'extrême gloire et l'extrême désespoir, l'extrême amour que l'on me porte et parfois l'extrême aversion.»

(L'essentiel/ AFP)