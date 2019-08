La surprise romantique de Travis Scott à Kylie

Quand on s'appelle Kylie Jenner, ce n'est pas un simple bouquet de roses que l'on reçoit pour sa fête, ce sont des milliers de fleurs. La jeune femme, qui aura 22 ans le 10 août 2019, a montré à ses followers sur Instagram la surprise que lui a faite son chéri pour son futur anniversaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant.

Travis Scott a fait livrer des centaines de milliers de pétales de roses à sa belle afin de recouvrir l'entier du sol de la maison d'une épaisse couche rouge. «Joyeux anniversaire! Ça ne fait que commencer. Je t'aime», a écrit le rappeur sur la carte qui accompagnait la livraison.

Celle qui a le plus profité du cadeau, c'est Stormi, la fille du couple, âgée d'1 an et demi. Sur la vidéo postée par sa maman, on peut voir la fillette s'amuser comme une petite folle avec les pétales.

(L'essentiel/jfa)