De Bryant à Maradona, ils nous ont quittés en 2020

Dès le mois de janvier, on aurait dû sentir que cette année 2020 allait être maudite d'un bout à l'autre. Le 26 janvier, un dimanche soir, la nouvelle est tombée, entraînant une onde de choc mondiale, une vague d'émotion planétaire. L'hélicoptère transportant Kobe Bryant s'est écrasé. Le génial basketteur est mort à 41 ans. Pire. Gigi, sa fille de 13 ans, était à bord avec lui et n'a pas survécu, elle non plus.

Dans les mois qui ont suivi, de nombreuses personnalités ont tiré leur révérence. Dans le sport, avec Diego Maradona, le Pibe de Oro parti à 60 ans, ou Gérard Houllier. Mais les arts n'ont pas été épargnés. Deux légendes centenaires d'Hollywood sont parties, Kirk Douglas, à 103 ans, et Olivia de Havilland à 104. Le cinéma français a lui pleuré l'immense Michel Piccoli. Et les deux derniers «éléphants» ont rejoint Jean Rochefort et Victor Lanoux au paradis: Guy Bedos et Claude Brasseur, qui avaient joué ensemble dans «Un éléphant ça trompe énormément» et «Nous irons tous au Paradis» sont tous deux décédés cette année.

La scène musicale a connu son lot d'adieux, elle aussi. La Belge Annie Cordy qui nous avait tant amusés, Little Richard, pionnier du rock ou encore Christophe et le génial saxophoniste Manu Dibango nous ont quittés. Le Luxembourg, lui, a fait le deuil du député Eugène Berger.

À eux et à tous les autres qui sont partis cette année, à cause d'un foutu virus ou d'autre chose, L'essentiel rend hommage dans le diaporama en haut de cet article. Et on n'oublie pas les anonymes qui nous ont aussi quittés.

(jw/L'essentiel)