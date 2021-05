Louane, «insupportable» avec son chéri

Être en couple avec Louane ne serait pas si génial que ça. Le compagnon de la chanteuse, Florian Rossi, qui sort avec elle depuis 2018, en sait quelque chose. «Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c’est évident», a confié la chanteuse de 24 ans sur Europe 1 mardi. Louane avoue même être parfois «insupportable» avec le papa de sa petite Esmée, 1 an. «Après, je suis très gentille. Mais, de par le manque de contrôle de mes émotions, sur lequel je travaille, c’est vrai que mon copain a de la force d’être avec moi!»

Le musicien doit en effet supporter les crises de nerfs de sa copine, souvent provoquées par des broutilles. «Il suffit qu'il nait plus de batterie et qu’il rentre plus tard que prévu et ça peut créer une embrouille», a-t-elle donné comme exemple. Consciente de son caractère difficile, l’artiste a ajouté: «Mon manager dit ouvertement que Florian a sa place au paradis.»

Alors, pour se faire pardonner, la jeune maman a trouvé une solution. Elle écrit une chanson pour lui demander pardon, comme «Ta peau», que l’on retrouve dans son album «Joie de vivre», sorti en octobre 2020.

«Quand je l’ai écrite, c’était vraiment une chanson d’excuses pour mon mec, a expliqué Louane. On s’était engueulés et j’ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n’était pas content et il m’a fait la gueule toute la journée.»

(L'essentiel/lja)