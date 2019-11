John Legend désigné homme le plus sexy

Le 34e homme vivant le plus sexy est John Legend, «l'un des mecs les gentils de Hollywood», selon People. Marié au top Chrissy Teigen, avec lequel il a deux enfants (Luna, 3 ans, et Miles, 1 an), le chanteur est heureux d'avoir été choisi, même si cela lui fait un peu peur. «C'est beaucoup de pression. Tout le monde va m'examiner pour voir si je suis assez sexy pour ce titre. Je succède à Idris Elba, ce n'est pas très juste ni très gentil pour moi», a-t-il déclaré.

John Legend a raconté que quand il était coach dans «The Voice», aux États-Unis, il avait pour collègues deux hommes qui avaient reçu le titre d'homme vivant le plus sexy: Adam Levine (en 2013) et Blake Shelton (en 2017). «Ils me parlaient de toutes les récompenses que j'avais eues, Emmy, Tony, Oscar, Grammy. La seule chose qui me manquait était quelque chose qu'ils avaient obtenu tous les deux, le titre d'homme vivant le plus sexy décerné par People. Et Adam m'a dit: «Tu as besoin d'un EGOTSMA: Emmy Grammy Oscar Tony Sexiest Man Alive», s'est-il souvenu.

Le premier à avoir été choisi par «People», en 1985, était Mel Gibson, alors âgé de 29 ans. Parmi les autres lauréats, on peut citer Tom Cruise (en 1990), Brad Pitt (en 1995 et 2000), George Clooney (en 1997 et 2006), Johnny Depp (en 2003 et 2009), Bradley Cooper (en 2011) ou encore David Beckham (en 2015).

(L'essentiel/jfa)