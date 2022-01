Céline Dion partage une photo inédite touchante

Céline Dion partage presque tout avec ses fans. Elle en a fait son credo. Dans une interview pour «Sept à Huit», elle confiait d'ailleurs: «J'ai décidé d'être moi-même, d'être transparente et de partager (...) Quand les gens savent exactement dans quel état d'âme je suis, quand j'interprète une chanson, j'ai l'impression qu'ils m'entendent mieux et j'ai l'impression de la chanter - sans prétention - mieux». Il reste toutefois des trésors intimes cachés, comme cette jolie photo prise le 25 janvier 2001, jour où elle est devenue mère.

À l'occasion des 21 ans de son fils aîné René-Charles, elle a publié ce cliché touchant sur lequel on voit la chanteuse tenir son nouveau-né, sous l'œil attendri de son mari René Angelil. «Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert de devenir tes parents», écrit-elle. «Depuis ce jour, je m’épanouis de te voir grandir. Ton intelligence, ta générosité, ton courage, et ta grande sensibilité ne cessent de m’émouvoir». Et de conclure: «Amuse-toi mon homme… On t’adore!»

Un moment de douceur alors que la chanteuse québécoise vient d'annoncer l'annulation des dernières dates de son «Courage World Tour» pour des raisons de santé. Sa sœur a évoqué des spasmes musculaires, il pourrait s'agir d'une neuropathie qui entraîne des douleurs intenses.

(mc/L'essentiel)