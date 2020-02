Nabilla s'est écharpée avec Laurence Boccolini

Tout a commencé par un tweet dans lequel Nabilla s'extasie du sac en peau de croco que lui a offert son mari Thomas, pour ses 28 ans. Il y a de quoi: l'objet est un collector, un sac comme Hermès n'en réalise qu'un ou deux par an, dont le prix aux enchères peut dépasser 350 000 euros. Outre la valeur de l'objet, sa composition a provoqué l'ire de certains internautes, puisque le modèle Himalaya Niloticus Crocodile Birkin est, comme son nom l'indique, fait de peau de crocodile.

Et puis est arrivée la journaliste et écrivaine Claude Sarraute, qui, sur son compte Twitter, a écrit «Merveilleux moment de complicité où celle qui reçoit un cadeau le regarde à travers l'écran de son téléphone portable et se filme en train d'étreindre son compagnon. Voici notre époque dans ce qu'elle a de plus répugnant...». Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réplique de Laurence Boccolini: «Parfois, je me filme en train de vérifier si la DLC des Vaches qui rit dans le frigo sont encore bonnes! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise ma tartine à la main, parce qu'il est 23h45 et qu'elles sont encore OK jusqu'à minuit».

Blocage sur Twitter

D'aucuns auraient pu prendre la remarque avec humour. Pas Nabilla. Qui a répliqué: «Nous ne sommes pas de la même génération, j'ai du respect pour les anciens... chacun son époque et ses codes. Le mépris vous rend très laide souriez plutôt». Et d'ajouter: «Dit la dame qui ne supporte aucune critique, mais s'empresse de rabaisser les autres».

Laurence Boccolini n'a pas tardé à remettre une pièce dans la machine. «Cher (sic) Nabilla merci de vous intéresser à ma pauvre personne. J'ai 57 ans et j'encaissais déjà les critiques ds mon métier et vous n'étiez pas encore née. Le sens du mot rabaisser vous échappe. Profitez de la vie, de l'amour et des joies des métiers du cuir. Signé: La dame». Ce sur quoi Nabilla a annoncé la bloquer. Chose faite dimanche. De cet échange on pourra retenir un tweet de La dame: «Dada n'aurait pas pu imaginer un tel voyage en «absurdie».

