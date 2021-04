Quand les pieds de Delphine Wespiser font fantasmer

Si la plastique avantageuse de Delphine Wespiser avait été célébrée quand elle a été élue Miss France 2012, certaines personnes sont devenues obsédées par une partie bien précise de son corps. «Il y a des sites qui se sont ouverts sur des photos de mes pieds. Donc, des communautés fétichistes se sont réunies autour de mes pieds», confie la Française de 29 ans à Purepeople. Mais cet étrange intérêt pour ses petons l’amuse plus qu’autre chose. «Je peux comprendre que de beaux pieds puissent faire plaisir, comme de belles mains. Moi, j’aime bien regarder la nuque, le nez. D’autres aiment les pieds, constate-t-elle. Les trois dernières années, j’ai fait des calendriers et je ne faisais pas attention. Parfois j’étais pieds nus. Souvent, je recevais des commentaires qui me demandaient d’en faire plus. Ils sont très focus là-dessus. Mais je ne réponds pas. On ne peut pas répondre à tous les commentaires. Ça reste, malgré tout, bienveillant, et ce depuis dix ans!»

En revanche, l’ancienne reine de beauté, désormais chroniqueuse dans «TPMP», sur C8, a moins apprécié le comportement de certains hommes durant l’année de son règne. «Lors de mes premières représentations, il y a eu des maires, des politiciens qui ont eu les mains qui glissent pendant les séances photos, se souvient-elle. Quand tu es toute jeune, tu ne sais pas quoi dire. Puis, tu apprends et ils arrêtent.»

