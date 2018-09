François Hollande et Julie Gayet dans «Paris Match»

François Hollande et Julie Gayet se sont livrés à nos journalistes sur la plage de Granville. L'ancien président poursuit la promotion de son livre à succès et envisage l'avenir.https://t.co/SBgYb0RqnB pic.twitter.com/S5pgyg59ep — Paris Match (@ParisMatch) 12 septembre 2018

Photo en couverture, huit pages à l'intérieur de Paris Match... François Hollande n'a pas fait dans la demi-mesure pour sa première apparition dans un magazine aux côtés de sa compagne, l'actrice Julie Gayet. L'ancien président de la République pose en tenue décontractée sur la plage de Granville, en Normandie, avec sa compagne et leur fidèle labrador, Philae.

Dans le numéro que l'hebdomadaire publie ce jeudi, François Hollande et Julie Gayet évoquent leur relation et leurs projets. L'ex-chef de l'État parle des petits plats mitonnés pour sa chère et tendre. Il revient également sur la tournée des librairies qu'il effectue actuellement pour dédicacer son ouvrage «Les leçons du pouvoir».

Le couple révèle qu'il a emménagé cet été dans «une petite maison qui compte deux étages et un jardinet», à l'est de Paris. S'il ne cite jamais nommément Emmanuel Macron, François Hollande n'a pu s'empêcher de commenter la baisse de popularité de son successeur à l'Élysée. «Des chiffres révélateurs d'une prise de distance liée à une méthode, à une manière de faire», estime l'ancien président de la République.

(pp/L'essentiel)