Joel Kinnaman harcelé et menacé par un mannequin

C’est sur Instagram que Joel Kinnaman, à l’affiche de «The Suicide Squad», a révélé qu’il avait demandé à un juge une ordonnance restrictive contre une jeune femme qui lui fait vivre un enfer depuis plusieurs semaines.

Dans son texte, l’acteur de 41 ans explique qu’un mannequin suédois du nom de Gabriella Magnusson, qui se fait également appeler Bella Davis, menace de s’en prendre physiquement à lui ainsi qu’à ses proches et d’aller raconter des mensonges aux médias s’il ne lui donne pas de l’argent et ne l’aide pas à obtenir un visa de travail aux États-Unis, une page Instagram vérifiée, une page Wikipedia et une séance photo avec «Sports Illustrated».

Le fiancé de Kelly Gale raconte ensuite avoir rencontré Gabriella en 2018 et avoir eu des relations sexuelles avec elle à plusieurs reprises, sans que cela ne débouche sur une histoire d’amour. Entre 2019 et 2020, la jeune femme, dont on ignore l’âge exact, a voulu reprendre contact avec lui, mais Joel ne lui a pas répondu puisqu’il était en couple. Le mannequin a alors commencé à harceler l’acteur, le menaçant de déclarer publiquement qu’il l’avait forcée à coucher avec lui.

«Espérant mettre un terme à cette situation, j’ai eu un long moment au téléphone avec Bella le 25 juillet 2021. Elle savait que l’appel était enregistré. Durant la conversation, elle a reconnu que nos relations étaient consenties. Elle a également répété ses menaces», écrit Joel Kinnaman. Sur Instagram, Bella Davis a répété qu’elle avait été violée par le comédien et a même affirmé que l’agent de Kinnaman lui avait proposé de lui payer un avocat dans le but de la faire taire.

